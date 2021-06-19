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محافظ الشرقية يجري اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية (صور)

السبت 19/يونيو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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في لفته إنسانية أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اتصالًا تليفونيًا مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 لتهنئتهم بالنجاح معربًا عن اعتزازه بما بذلوه من جهد من أجل الحصول علي هذه المراكز المتقدمة كما قدم التهنئة إلى الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي:

الطالبة سما صبري محمد زين العابدين بمدرسة فاقوس الإعدادية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مي إبراهيم عبد الرحيم الصادق بمدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة مريم هاني مصطفي جوده بمدرسة كرديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة روان وليد مغاوري بمدرسة أحمد جوده سعد الإعدادية بنات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة رؤى عبد المنعم صبحي عطية بمدرسة طهرة حميد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة ألاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي بشبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمي السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ ( دويدة للتعليم الأساسي ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة سلمي عاطف محمد أحمد جاد بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة منه رضا عبد الغفار محمد بمدرسة يحيي نصر محمد عطية الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالبة حنان أسامة محمد العدروس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

الطالب أحمد صلاح السيد حسن بمدرسة سنتريس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة.

دعا المحافظ، أوائل الشهادة الإعدادية، إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبله، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.
محافظ الشرقية يجري اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية (صور)
محافظ الشرقية يجري اتصالاً تليفونياً مع الثلاثة الأوائل بالشهادة الإعدادية (صور)

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بوابة الفجر الفجر الشرقية

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