بعثة الأهلي تغادر تونس عقب انتهاء مباراة الترجي مباشرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس فور انتهاء مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





وتتوجه بعثة الأهلي من استاد رادس إلى مطار قرطاج مباشرة، عقب نهاية مباراة الترجي؛ استعدادا لمغادرة تونس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم في طريقها إلى القاهرة.





ويخوض الأهلي مباراة مهمة، أمام الترجي التونسي، مساء اليوم ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.





وكان محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد صعوبة مباراة الترجي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يدركون قوة الترجي المنافس المستمر للأهلي في المحافل الإفريقية.





وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن الأهلي جاهز لمواجهة الترجي، ولاعبو الفريق في كامل تركيزهم، ويسعون لتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في مباراة العودة، وحسم الصعود للمباراة النهائية.