حملة التبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء.. صور

واصلت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.



