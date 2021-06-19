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المنشآت الفندقية: لم نسجل إصابة واحدة بكورونا لدينا منذ عام (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الدولة المصرية قامت بتطعيم 100% من العاملين بفنادق شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجل الموظفون طلبات الحصول على التلقيح بموقع وزارة الصحة، وتم تأجير عدد من الفنادق لتطعيم العاملين، مشيرًا إلى عدم ظهور أي إصابة بالفيروس في الفنادق منذ أكثر من عام.

وأضاف الشاعر في لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنه يتم تطعيم العاملين في مجال السياحة بمرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية، وسيأتي الدور على القاهرة، يليها الأقصر وأسوان، ونطمع في تطعيم المدن بالكامل حتى تكون مؤمنة.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية: "نتمنى عودة السياحة الروسية لأنها كانت تمثل 30% في السوق المصري، أي أن عودتها سيؤدي إلى وجود نسب إشغال معقولة، ونعمل على تعزيز السياحة العربية لأنها لا يستهان بها، حيث يدخل إلى مصر أعداد معقولة من السعودية والإمارات يليها البحرين وقطر، وبالتالي فإننا نتمنى عودة السياحة العربية بقوة.

وأكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن هناك بالإجراءات الاحترازية منذ شهر مايو، ومنذ أكثر من سنة لم تظهر أي إصابة بفيروس كورونا في أي فندق من الفنادق، بسبب الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية وهذا الأمر مؤشر جيدا جدا على عودة السياحة.

وأوضح، أن محافظتي الأقصر وأسوان هما الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لذلك فإن الدولة المصرية تعمل تطعيم العاملين بالسياحة هناك.

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