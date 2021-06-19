تنمية المشروعات: تمويل 644 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات خلال 7 سنوات

أعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات، وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.





ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب، أحد الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.





وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للمبادرات والسياسات التى يطلقها جهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية وبخاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب للترويج لريادة الأعمال، خاصة بين السيدات لتشجيعهن على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في توفير دخل مناسب لها ولأسرتها.





وأضافت نيفين جامع، أن الجهاز يتيح بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر، كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.





وأشارت جامع، إلى أن الجهاز سيقدم الاستشارات والدعم الفني لتطوير المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية تمهيدا لتصدير منتجاتها للخارج، وتسويق المنتجات من خلال المعارض التى يقيمها الجهاز داخل مصر وخارجها.





وأكدت أن الجهاز سيوفر المشورة وبرامج التعاون لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص، إضافة إلى خدمات التشبيك بين رواد ورائدات الأعمال لدى كل من الجهاز والدول الأعضاء بالاتحاد.





وأوضحت الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تقارب أهداف وتوجهات كل من الاتحاد والجهاز الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمرأة ككيان اقتصادى عربى فاعل وإثراء دورها في المجتمع وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأعضاء في الاتحاد خاصة في مجالات ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة.





وأشارت إلى أن الاتحاد سينظم الملتقيات للترويج للتجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات المشروعات وسيقوم بتبادل خبرات وأفضل ممارسات الدول الأعضاء به مع الجهاز بشأن تمكين المرأة وفتح أسواق جديدة لعملاء الجهاز في المعارض التى تقيمها الدول الأعضاء بالاتحاد.





وأضافت، أن الاتحاد سيقيم ملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز لعرض فرص العمل المتوفرة لدى أصحاب المشروعات من الأعضاء وترشيح الكوادر ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمى مشورة لبرامج ريادة الأعمال.





وأكدت سالى سعدة رئيس المكتب الفنى بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التى تساعد على تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا، وأنه قد قد قام خلال السنوات السبع الماضية بتمويل ما يزيد على 644 ألف مشروع صغير ومتناهى فى الصغر للسيدات وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.















