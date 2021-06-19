القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد بولندا في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب اسبانيا مع نظيره منتخب بولندا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





وتنطلق مباراة إسبانيا مع بولندا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد "لا كارتواخا" في بولندا، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس وقناة بي إن سبورتس اتش دي 2 ماكس.





وتعادل منتخب اسبانيا في مباراته الأولى مع السويد بدون أهداف، بينما خسر منتخب بولندا أمام 2-1.





ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة متساويا مع نظيره السويدي، بينما يحتل منتخب سلوفاكيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون نقاط.



