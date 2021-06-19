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غدا.. قطع المياه عن الخانكة لغسيل الشبكات

السبت 19/يونيو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مركز ومدينه الخانكة، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع يأتي نظرا لأعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياج من المياه خلال فترة الانقطاع.

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