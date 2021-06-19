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سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-6-2021 في مصر

السبت 19/يونيو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، مستقرا في البنك الأهلي المصري، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
 

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