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تحرير 5800 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

السبت 19/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5800 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2089) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(179) مخالفة السير بدون تراخيص.
(15) مخالفة الدراجات النارية.
(56) مخالفة موقف عشوائى.
(47) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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