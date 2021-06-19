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ضبط 10 إرهابيين في محافظة كركوك العراقية

السبت 19/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ألقت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، القبض على 10 إرهابيين في محافظة كركوك.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بيانًا قالت فيه: "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بما يسمى قاطع كركوك".

 

وأضاف البيان، أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

 

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