الطالع الفلكى السّبت 19/6/2021..أبْرَاج الشَّطَارَة!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 12 بَؤونَة قبطى ، 19 حُزَيْرَان رُومى ، 9 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - ماهى الأَمَلة دى كلها مِالبَأشِيش ، إرش على إرش على إرش ، إشتريت الأمَلَة دى كلّها.(محمّد شوقى من فيلم شلّة المُحتالين-1973)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس ، كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.





*الثور والميزان مشهوران بأنهما بُرجىْ تراكم الثروات ومهارة تحويل التراب لذهب وإدارة الموارد المُتاحة وتوظيف القرش فى المكان الصحيح وإعادة تدوير المُخلفات (إعادة إستعمال الزجاجات الفارغة،الملابس البالية..إلخ).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مشاكل عاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى خاصّةً إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.





برج الثور: قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل، لامجال للتوفيرعندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: ترغب فى دخل إضافى مالى؟ إذاً عليك مُهاتفة هذا وذاك وتقليب دفتر تليفوناتك لطرق الأبواب ، من يقرع الباب يسمع الجواب ، إسْعَ ياعبد.





برج السّرطان: إبتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات ، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة.





برج الأسد: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج العذراء: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الميزان: تركيزك على العمل مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّعها، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.





برج العقرب: تنظيم أدراجك القديمة و ألبومات صورك الفوتغرافيّة، مهاتفة صديق الجامعة،مشاهدة فيلم كوميدى تعشقه كلها أنشطة كافية لتجديد حيويّتك.





برج القوس: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت مُتزوجًا.





برج الجدى: المواقف الصعبة غالباً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الدّلو: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الحوت: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.



