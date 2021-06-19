مبادرة كلنا واحد.. الداخلية تُقدم المساعدات العينية لأسر نزلاء السجون والمفرج عنهم

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى بتوزيع المساعدات العينية على عدد من أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، بالحديقة المفتوحة بنادى إتحاد الشرطة الرياضى، وقد تم تقديم المساعدات لعدد (145) حالة عبارة عن (أجهزة كهربائية مختلفة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.



ومن جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.



هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك إستكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.



