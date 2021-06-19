برلمانية : المرأه نالت حقوقها وتعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي



قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الوطن لمسار الإصلاح والبناء منذ أن تولي مهام رئاسة الجمهورية عام 2014.







وأضافت "التمامي" في بيان لها، اليوم، أنه تم إنجاز العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس وعلي رأسها قطاع الصحة حيث تم إطلاق العديد من المبادرات ومنها 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس C.







وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع التعليم حظي كذلك بدعم واهتمام الرئيس خلال السبع سنوات الماضية، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس جعل مصر قبلة لاستثمار من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعود بالنفع وتحقيق حياة أفضل للمصريين.







وأكدت عضو قوي النواب، أن مصر استعادت مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت "التمامي" أن المرأه نالت حقوقها وتعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نالت الكثير من الاهتمام بالصحه والتعليم وتنصيبها في مناصب كانت محرومه منها وتم زياده كوتة المرأة في مجلس النواب.







ولفتت النائبة إلى أن الرئيس أولى الاهتمام بصعيد مصر والقري التي لم تري النور إلا في عهد السيد الرئيس مثل مبادرة "حياة كريمة"وتمتع القري بكل ما تتمع بيه المدن والمحافظات وشملت النهضه في كل شئ.





وتابعت قائلة: "عندما تولي الرئيس عام ٢٠١٤ كانت مصر تتعرض لأكبر التحديات داخليًا وخارجيًا وكان الإرهاب يضرب ربوع البلاد وكان هناك شبة حصار دولى، أما الآن فقد تم القضاء علي الارهاب بتضحيات كبيرة من الشعب والجيش والشرطة، واستعادت مصر توازنها الدولي وأصبحت قوة اقليمية لها ثقلها الدولى.