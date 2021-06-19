تعرف على حكام مباريات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم

ساعات وتنطلق منافسات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، والتي يترقبها الجميع سواء جماهير الفريق التي تنافس على الصعود أو من يتنافسون عن البقاء والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثالث.



وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكم مباريات الجولة الثامنة والعشرون للثماني مباريات للمجموعة الأولى والتي جاءت كالتالي:





بترول اسيوط × الفيوم

يدير اللقاء عمرو عبد الفتاح "منطقة الإسماعيلية" حكم ساحة، ويعاونه عادل حسان، وعبد الرحمن محمود.





الالومنيوم× أسمنت أسيوط

يدير اللقاء عماد عطا "منطقة بني سويف" ويعاونه محمود حسين، ومحمد حميدة





سمسطا × شبان قنا

يدير اللقاء سامح حسين





بني سويف × طهطا

يدير اللقاء محمد طه "منطقة اسيوط"



سوهاج × تليفونات بني سويف

يدير اللقاء يحي عبد الحميد "منطقة قنا"



قنا× ديروط

يدير اللقاء محمود رشدي" منطقة الوادي الجديد" ويعاونه احمد نظير، ولقمان طلعت، ومحمد رمضان حكم رابع.



كيما اسوان× الإعلاميين

يدير اللقاء هيثم الشريف " منطقة سوهاج"