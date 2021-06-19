Advertisements

تعرف على جهود "أمن المنافذ" في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

السبت 19/يونيو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1267) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (159) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة": ضبط (1) قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جرائم التهريب امن المنافذ

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

الآن

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط 9 قضايا تهريب و27 قضية أمن عام وتنفيذ 237 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

ضبط 24 قضية أمن عام وتنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا

"أمن المنافذ" يضبط 7 قضايا تهريب

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

07:41 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

03:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة