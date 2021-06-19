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تعرف على جهود "أمن المنافذ" في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية
السبت 19/يونيو/2021 - 11:54 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1267) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (159) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم "جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة": ضبط (1) قضية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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