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وزيرة البيئة تنعى الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة سوزان زكي

السبت 19/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تنعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة سوزان زكى نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة الأسبق وأمين الصندوق الحالى، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وكافة تلاميذها ومحبيها من أبناء العمل البيئى والصحفى الصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر فقدت كاتبة من أهم رائدات الصحافة البيئية فى مصر ورمز لها فى المحافل المحلية والدولية فكانت شاهدًا على أحداث ومحطات هامة في العمل البيئى بمصر وكان قلمها أحد منارات العمل البيئى فقد أثرت الصحافة البيئية بكتاباتها وتحليلاتها وعملها الدؤوب، فأسست الأستاذة سوزان زكى مدرسة صحفية بيئية فريدة جمعت بين وروعة الأسلوب الصحفي وحب وتقدير كل من عرفها فكانت علمًا من أعلام الصحافة البيئية فى مصر.

وأضافت فؤاد ستظل الفقيدة رمزًا للكاتبات بالصحافة البيئية وخير معلم لأجيال بعطاء ممتد وتفان لا ينقطع.

رحم الله الراحلة، وخالص العزاء لنا وللصحافة البيئية بمصر.

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وزيرة البيئة سوزان زكي بوابة الفجر الفجر

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