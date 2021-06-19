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الأمن العام يضبط 5 قطع أسلحة نارية بحوزة خمسة متهمين بقنا

السبت 19/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن استهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (5) قطع أسلحة نارية بحوزة (5) متهمين.
ضبط(3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.
تنفيذ (1) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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