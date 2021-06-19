استشاري صحة عامة يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة بشأن الكمامة (فيديو)

نصح الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، طلاب الثانوية العامة بعدم التجمع أمام المدرسة قبل أو بعد نهاية كل امتحان على غرار ما هو متبع، وذلك لمنع التزاحم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "حتة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن الطلاب يجب أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية، كما يجب على الأهالي مساعدة أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية لتقوية جهاز المناعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن تناول الفواكه وشرب المياه بكثرة في هذه الفترة مهم للغاية لأنه يقوي جهاز المناعة، على أن تكون فترة الامتحانات هي بداية الالتزام بهذه العادات على مدى طويل، مشددًا في الوقت ذاته على عدم الافراط في تناول الأطعمة، كما نوه على أنه مع زيادة الضغوط الناتجة عن فترة الامتحانات، فإن بعض الطلاب قد يزيد نهمهم للأكل، وآخرون قد تقل شهيتهم.





وأشار إلى أنه يجب أن يلتزم الطلاب بارتداء الكمامة، مع إمكانية خلعها لفترة قليلة لاستعادة التركيز، منوها بأنه لا ينصح بارتداء الكمامة لفترة طويلة، بالإضافة إلى عدم استخدام أدوات الآخرين.



