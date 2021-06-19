رئيس النيابة الإدارية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون مجمع النيابات الإدارية (صور)

أجرى المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، وبمرافقه كلٍ من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشارة فهيمة الحكيم مدير وحدة الشكاوى، المستشار محمد عبد الكريم غريب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، زيارة لمجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.





وجاء ذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.





وكان في استقبال الحضور قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبد اللطيف ممثلًا عن شركة أي بي إم (IBM).





وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.





كما ألقى المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرض فيها التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.





كما ألقى المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأعرب عن بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.





وفي الختام قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بإهداء درع النيابة الإدارية لكل من اللواء محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمهندس حاتم عبد اللطيف ممثل شركة أي بي إم (IBM).





وتفضل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتسليم درع المحافظة لمعالي المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة.





ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.





جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالًا لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.



