رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية " القسم العلمي"، لجنة معهد القاهرة بالعباسية، والتي تضم طلاب معاهد: القاهرة، وحسن أبو بكر، ومصر القديمة، ومعهد عثمان ماهر.





وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب، بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان.





وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب على أسئلة مادة الفقه، مداعبًا الطلاب قائلًا لهم: نحن في انتظاركم في جامعة الأزهر، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم وأن يكونوا نافعين لدينهم وأوطانهم.



