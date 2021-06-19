سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

أبدى الأوروغوياني لويس سواريز، أسفه إزاء هزيمة منتخب بلاده أمام الأرجنتين 0-1، في مستهل مشوار "السيليستي" في كوبا أمريكا، لكنه أبرز وجود تحسن في أداء الفريق بالشوط الثاني، إلا أنه شدد على ضرورة تصحيح الأخطاء.









قال مهاجم أتلتيكو مدريد: "أشعر بالمرارة لأن الفرص سنحت لنا، لكننا لم نتمكن من استغلالها، المباريات تقام كل ثلاثة أيام، ولدينا فريق يسمح لنا بإجراء تغييرات لاستغلال المباراة المقبلة".









وأضاف: "الجانب البدني ليس عذراً، غالبية اللاعبين شباب ولديهم الكثير ليقدموه، الظروف أكثر من مواتية لهم".