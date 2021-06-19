19 انتصارًا و 56 هدفًا تُعلن تفوق كاسح للأهلي في نصف النهائي الإفريقي قبل مواجهة الترجي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل اليوم السبت، أمام نظيره الترجي التونسي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي في رادس.





ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في تونس وذلك للاقتراب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية قبل مباراة الإياب بالقاهرة.





التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الترجي





ويتسلح الأهلي في مباراة الليلة بتفوقه التاريخي على الترجي التونسي حيث سبق والتقى الفريقين في 20 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات، بينما فاز بطل تونس في 4 مباريات فقط.





الأهلي يتفوق في نصف النهائي الإفريقي





ويمتلك الأهلي سجلًا مميزًا في الدور نصف النهائي لبطولات إفريقيا حيث سبق وخاض 41 مباراة في هذا الدور بمختلف البطولات القارية حقق 19 انتصارًا، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 9 مباريات فقط، وسجل لاعبو المارد الأحمر 56 مباراة مما يرجح كفته في مباراته ضد الترجي مساء الليلة.





الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق في النهائي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.



