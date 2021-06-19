Advertisements

19 انتصارًا و 56 هدفًا تُعلن تفوق كاسح للأهلي في نصف النهائي الإفريقي قبل مواجهة الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 12:03 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements
يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل اليوم السبت، أمام نظيره الترجي التونسي، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي مع الترجي التونسي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي في رادس.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في تونس وذلك للاقتراب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية قبل مباراة الإياب بالقاهرة.

التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الترجي

ويتسلح الأهلي في مباراة الليلة بتفوقه التاريخي على الترجي التونسي حيث سبق والتقى الفريقين في 20 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات، بينما فاز بطل تونس في 4 مباريات فقط.

الأهلي يتفوق في نصف النهائي الإفريقي

ويمتلك الأهلي سجلًا مميزًا في الدور نصف النهائي لبطولات إفريقيا حيث سبق وخاض 41 مباراة في هذا الدور بمختلف البطولات القارية حقق 19 انتصارًا، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 9 مباريات فقط، وسجل لاعبو المارد الأحمر 56 مباراة مما يرجح كفته في مباراته ضد الترجي مساء الليلة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق في النهائي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.

أخبار تهمك

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 11 ساعة

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

منذ أقل من دقيقة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ ساعتين

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

12:30 م

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

07:41 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة