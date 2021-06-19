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ماذا يفعل الأهلي أمام التوانسة على ملعب "رادس" قبل مواجهة الترجي؟

السبت 19/يونيو/2021 - 12:19 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة على الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" في رادس بتونس.

وتنطلق مباراة الأهلي مع الترجي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت.

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي للبطولة، بينما صعد فريق الترجي على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ماذا يفعل الأهلي في ملعب رادس؟

مباراة الأهلي والترجي ستقام على استاد "رادس" مساء السبت المقبل، والذي يحمل الكثير من الذكريات للفريق الأحمر أمام الأندية التونسية.

وسبق وخاض الأهلي 10 مباريات على ملعب "رادس" ضد أندية تونس (8 مباريات ضد الترجي – 1 مباراة ضد الإفريقي – 1 مباراة ضد الصفاقسي).

حقق الأهلي 5 انتصارات على ملعب "رادس" منها 4 انتصارات ضد الترجي، وفوز آخر على حساب فريق الصفاقسي التونسي، بينما خسر 5 مباريات 4 أمام الترجي وأخرى أمام الأفريقي، سجل المارد الأحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا من قلب ملعب "رادس" في مناسبتين، الأولى على حساب الصفاقسي التونسي عام 2006 بعد الفوز بهدف محمد أبوتريكة الشهير، والثانية على حساب الترجي عام 2012 وفاز بنتيجة 2-1.

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