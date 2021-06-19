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إيران تستدعي دبلوماسيا بريطانيا بسبب الانتخابات الرئاسية

السبت 19/يونيو/2021 - 12:18 م
إيران
إيران
وكالات
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استدعت السلطات في طهران، اليوم السبت، دبلوماسيًا بريطانيًا بسبب "مصاعب" واجهها الناخبون الإيرانيون في التصويت ببريطانيا.


أعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أشارت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية، إلى تقدم إبراهيم رئيسي، الذي حصل على قرابة 7 ملايين صوت.

 

وأضافت، أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%.

 

وقد دعا المرشح إبراهيم رئيسي، أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.

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دبلوماسي بريطاني الانتخابات الرئاسية إيران

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