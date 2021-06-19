



أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان سيد مصطفى.





و نشر مكرم صورة للراحل عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها: «الدوام لله سيد مصطفى».





وكان مسلسل «سلسال الدم»، آخر أعمال الفنان الراحل سيج مصطفى، أمام الفنانين عبلة كامل ورياض الخولي وهادي الجيار ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي.





ولد الفنان الراحل في أكتوبر عام 1955، وشارك في بداية مشواره الفني في أدوار صغيرة، وقدم العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات: «راجل وست ستات والباطنية ومحمود المصري وإمام الدعاة».