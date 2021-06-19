محافظ بني سويف يطمئن على الالتزام بإجراءات «كورونا» بإمتحانات الدبلومات (صور)



تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية «3 و5 سنوات» والتي بدأت، اليوم السبت، وتُختتم في الأول من شهر يوليو المقبل.



اجراءات كورونا

وأجريت الإمتحانات وسط إجراءات مكثفة نظرًا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، والتي كان قد سبقها الإمتحان العملي منذ 5 يونية الجاري، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للإمنتحانات 28ألف و203طالبًا وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



14 طالبًا باللجنة

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الإمتحانات ببعض المدارس الفنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، وارتدائها، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة وهو 14 طالبًا، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة



غرفة العمليات

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه قد تم إخطار غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس إحدى اللجان والذي خالف قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها، وذلك بعد أن تبين أن اللجنة بها 20 طالبًا، بجانب أن ورق الاسئلة لم يتم ختمها قبل تسليمه للطلاب، الأمر الذي تداركه واتخاذ الإجراء القانوني بشأنه



حالات الغش

من جهته شدد المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.



إستراحات المراقبين

وأشار المحافظ، إلى تعليماته لمسؤولي التأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات كورونا، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء عقد الإمتحانات وكذا إستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 124 إستراحة تستقبل 250 رئيس لجنة ومراقب أول «من خارج المحافظة».



دبلومات بني سويف

وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية «صناعي، وزراعي، وتجاري» حيث تم عقد اجتماع برئاسة وكيلة الوزارة وبحضور مدير عام التعليم الفني ومديري مراحل التعليم الفني.



وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الإمتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لإمتحانات العلمي وأن تكون الإستراحات الخاصة بالمعلمين بالشكل اللائق والمطلوب وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.

