ضبط صاحب محل بطاريات السيارات لقيامه بالنصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات بتهمة تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به بسوهاج.





فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون





أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية وإلتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

