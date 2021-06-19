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البرتغال ضد ألمانيا.. تفوق تاريخي لـكتيبة "المانشافت" وعقدة أزلية تُطارد "برازيل أوروبا"

السبت 19/يونيو/2021 - 12:41 م
البرتغال وألمانيا
البرتغال وألمانيا
علاء خليف
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يفتح استاد "أليانز آرينا" أبوابه في تمام السادسة مساءًا اليوم السبت، لإستضافة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي ألمانيا ونظيره البرتغالي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

منتخب البرتغال يدخل مباراة الليلة باحثا عن تحقيق ثاني انتصاراته بالبطولة بعد فوزه في الجولة الأولى 3-0 على المجر وذلك لرغبته في حسم تأهله إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، بينما يتطلع منتخب ألمانيا للفوز في المباراة لتعويض خسارته في أولى مبارياته أمام فرنسا 1-0 وذلك للإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي بالبطولة.
تقابل المنتخبين الألماني والبرتغالي في 20 مواجهة سابقة، قبل مباراة الليلة في (يورو 2020)، الفوز كان حليف الألمان في 11 مباراة، مقابل 4 انتصارات فقط للبرتغال، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بين المنتخبين.

سجل منتخب ألمانيا 32 هدفًا في مبارياته ضد المنتخب البرتغالي، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا.

تقابل المنتخبين الألماني والبرتغالي 4 مرات سابقة في بطولة أمم أوروبا، حقق منتخب المانشافت انتصارين، مقابل فوز وحيد لمنتخب البرتغال، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

ويعد سيرجيو كونسيساو نجم البرتغال السابق، والثنائي الألماني مولر وشفايينشتايجر هم هدافي مواجهات المنتخبين وسجل كل منهما 3 أهداف في المباريات السابقة التي جمعتهما في مختلف البطولات.

ولم يحقق منتخب البرتغال أي انتصار على نظيره الألماني منذ 21 عامًا تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 3-0 في بطولة أمم أوروبا عام 2000، رغم أن المنتخبين تقابل بعد هذا التاريخ في 4 مواجهات كان الفوز بها حليف المنتخب الألماني.

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