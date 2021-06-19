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برلماني: قرار مساندة صادرات قطاع السيارات لـ7 سنوات ينعش الاقتصاد المصري
السبت 19/يونيو/2021 - 12:44 م
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع، بشأن برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار هو الأول والفريد من نوعه، في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.
وأكد "الجاهل"، خلال بيان، أن هذا القرار يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في قطاع السيارات لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة لمعاناة القطاع خلال الشهور الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار جيد من هذا القرار خلال السنوات الماضية، خاصة وأنه تعتبر خطوة إيجابية في تدعيم الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتي تسعي الدولة في تنفيذه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.
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