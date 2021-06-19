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تنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

السبت 19/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 59 قطعة سلاح نارى، بحوزة 46 متهم) وذلك على النحو التالى:
(9) بنادق آلية.
(4) بنادق خرطوش.
(40) فرد محلى.
(6) طبنجات.
(98) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزينة متنوعة.
(168) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52899) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالى:
(196) حكم جناية.
(18043) حكم حبس جزئى.
(3373) حكم حبس مستأنف.
(24052) حكم غرامة.
(7235) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (143) قضية مخدرات بإجمالى عدد (154) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (22٫510 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (10٫482 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫530 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫835 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (530 جراما).
كمية من مخدر البودر وزنت (478 جراما).
كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جراما).
كمية من مخدر الآيس وزنت (75 جراما).
عدد (1573) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهما.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهما.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (271) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22769) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (30) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (4) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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