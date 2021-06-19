Advertisements

توريد 236 ألف طن قمح لـ«الشون والصوامع والهناجر» ببني سيف

السبت 19/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن استمرار أعمال توريد الأقماح المحلية في 6 مواقع، موضحة أن إجمالي الكميات الموردة زاد عن 236 ألف طن، بزيادة 36 ألف طن عن المستهدف.

محافظ بني سويف
وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 236 ألف و316 طن، وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد، اليوم، بزيادة 36 ألف طن عن المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ200 ألف.

وأشار إلى قرار وزارة التموين بتحديد «6 مواقع فقط» للتوريد الأقماح المحلية والتي ستستمر في استقبال الأقماح حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

تموين بني سويف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين ببني سويف، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 20202021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

اجراءات كورونا
حيث شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة «فيروس كورونا» أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون، منوها عن توجيهاته يتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

محصول القمح
يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فدانًا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردبًا بما يعادل «333 ألف و556 طنًا» فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 19 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

منذ ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

12:30 م

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

03:31 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة