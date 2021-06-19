روسيا تسجل 17906 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 17906 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 17262 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ نهاية يناير الماضي.

وكانت حصيلة الإصابات الجديدة في موسكو شهدت ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد 9120 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 9056 إصابة أمس.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 466 حالة وفاة، مقابل 453 وفاة أمس، فيما تماثل 10684 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و299215 إصابة مؤكدة منها 128911 حالة وفاة و308961 حالة نشطة وأربعة ملايين و861343 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 144.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 473 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.