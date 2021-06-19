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ضبط 96 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الخانكة

السبت 19/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 96 طربة حشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن، تفيد رصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، بمنطقة الخانكة تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من المنطقة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وجرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات، وعُثر بحوزتهما على 96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9٫600 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 672 ألف جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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