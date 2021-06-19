أول مصري مرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف أحمد دياب، أول مخترع مصري وعربي يترشح لجائزة ستيفن هوكينج، تفاصيل ترشحه للجائزة، موضحا أنه من محافظة بني سويف وطالب بالفرقة الرابعة كلية زراعة جامعة الفيوم، وصاحب فكرة الخلايا الحرارية.





وأشار "دياب"، خلال لقاء لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن فكرة بحثه التي رشحته للجائزة كانت عن كيفية تصنيع خلايا حرارية كبديلا عن الخلايا الضوئية والشمسية في إنتاج الكهرباء، موضحا أنها أقل تكلفة، وتعمل لمدة أطول، لافتا إلى أنه تم اعتماد بحثه وتم تحويل بحثه من فكرة لأسس علمية على الورق.



