أماني كمال تحتفل بزفافها وسط كوكبة من نجوم الفن (صور)













وكان من بين هؤلاء الحاضرين نيرمين الفقي، ديانا هشام، طارق صبري، عبير منير باهر النويهي، بسنت صيام، أحمد فوزي، مروة عيد، ولاء الشريف، المخرج خالد جلال.









والجدير بالذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في مسلسل "الدايرة" وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، مها أبوعوف، عماد رشاد، محمد علاء، تامر شلتوت، محمد علي رزق، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

احتفلت الفنانة أماني كمال أمس بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في جو ملئ بالبهجة وبحضور أقارب العروسين وأصدقائها من داخل الوسط الفني.