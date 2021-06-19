تايلور سويفت تعلن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد



تستعد المغنية الشابة تايلور سويفت لطحر ألبومها الغنائي الجديد الذي سيكون بعنوان RED وهو نفسه البومها الغنائي السابق ولكن مع اعادتها لتسجيل بعض الاغنيات منه.





وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الألبوم سيضم مجموعة اغنيات قديمة سبق لتايلور طرحها عام 2010، كانت تركز على علاقتها العاطفية بحبيبها السابق النجم جيك جلينهال.





وعبر هذه الاغنيات، عكست تايلور ما مرت به من ازمة عاطفية مع قبل انفصالها رسميا عنه.





وعلى مدار سنوات عملها بمجال الموسيقى، ارتبطت تايلور سويفت بعدد من المشاهير، كان من ضمنهم جيك جلينهال، وهاري ستايلز، وتوم هدلستون.





وكانت قد احتفلت تايلور العام الماضي بطرح ألبوم غنائي جديدة بعنوان LOVER، حقق نسبة مشاهدات جعلته يتربع على قائمة أكثر 200 البوم استماعا في العالم لمجلة بيلبورد.

