داكوتا جونسون تبدأ تصوير Persuasion



ظهرت النجمة داكوتا جونسون في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تتعاون به مع شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني.





ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم ظهرت بها داكوتا متقمصة لشخصيتها، التي تحمل اسم "آنا إيليوت"، بالفيلم الذي يحمل عنوان Persuasion.





وتستوحى احداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه للكاتبة "جان أوستن"، وهي رواية كلاسيكية سبق وأن طرحت أفلام مستوحاة منها.





ويجري حاليا تصوير مشاهد الفيلم الجديد لداكوتا بمدينة Dorset، في حضور ممثل يشاركها في بطولة الفيلم لم يستدل على هويته.





وعرفت داكوتا جونسون بظهورها كنجمة لثلاثية أفلام Fifty Shades Of Grey، والتي كانت مستوحاة أيضا من روايات تحمل العنوان نفسه.

