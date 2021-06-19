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داكوتا جونسون تبدأ تصوير Persuasion

السبت 19/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة داكوتا جونسون في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تتعاون به مع شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم ظهرت بها داكوتا متقمصة لشخصيتها، التي تحمل اسم "آنا إيليوت"، بالفيلم الذي يحمل عنوان Persuasion.


وتستوحى احداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه للكاتبة "جان أوستن"، وهي رواية كلاسيكية سبق وأن طرحت أفلام مستوحاة منها.


ويجري حاليا تصوير مشاهد الفيلم الجديد لداكوتا بمدينة Dorset، في حضور ممثل يشاركها في بطولة الفيلم لم يستدل على هويته.


وعرفت داكوتا جونسون بظهورها كنجمة لثلاثية أفلام Fifty Shades Of Grey، والتي كانت مستوحاة أيضا من روايات تحمل العنوان نفسه.

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