البرتغال VS ألمانيا.. هل ينجح كريستيانو رونالدو في تعطيل ماكينات "المانشافت"؟

مهمة صعبة تنتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث تعول عليه جماهير بلاده لقيادة "برازيل أوروبا" لتحقيق انتصارًا جديدًا في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) على حساب المنتخب الألماني القوي في ثاني جولات البطولة القارية.





تنطلق مباراة البرتغال مع ألمانيا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد "أليانز آرينا" في العاصمة الألمانية برلين.





ويتطلع منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأوحد رونالدو للفوز على الألمان في عقر دارهم وحصد 3 نقاط جديدة لحسم تأهله إلى دور الـ16 بعد الفوز في الجولة الأولى على المجر، بينما يبحث منتخب المانشافت على تحقيق أولى انتصاراته بالبطولة بعد سقوطه أمام فرنسا بهدف نظيف.





رونالدو سجل هدفين في شباك منتخب المجر في لقاء الجولة الأولى وانفرد بلقب الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا برصيد 11 هدفا وذلك متفوقا على الفرنسي ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف.





كريستيانو رونالدو يمتلك سجلًا مخيبًا في تاريخ مواجهاته ضد منتخب ألمانيا، حيث سبق وتقابل "الدون" في 4 مواجهات رسمية ضد الألمان خسرها جميعًا، ولم يستطيع تسجيل أي أهداف في شباك "المانشافت" بينما صنع هدفًا وحيدًا.





أولى مباريات رونالدو ضد منتخب ألمانيا كانت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2006، وفاز منتخب المانشافت 3-1.





أما المباراة الثانية كانت في ربع نهائي يورو 2008 وخسر منتخب البرتغال أيضًا 3-2.





أما ثالث مواجهات الدون ضد منتخب ألمانيا كانت في يورو 2012، وخسر منتخب البرتغال بهدف دون رد.





المواجهة الرابعة والأخيرة لنجم يوفنتوس ضد منتخب ألمانيا كانت في مونديال 2014 وتلقى المنتخب البرتغالي هزيمة كاسحة بنتيجة 4-0.





هل ينجح رونالدو في التخلص من عقدته الأزلية أمام الألمان ويقود منتخب بلاده للفوز في مباراة الليلة وحسم تأهله لدور الـ16 أم يواصل نتائجه المخيبة ويسجل اخفاقا جديدا أمام ماكينات المانشافت؟؟



