ريان يستعدّ لإطلاق أغنيته الجديدة "بيشتقلك جرحي".. قريبًا





يستعدّ النجم ريان لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "بيشتقلك جرحي" من إنتاج شركة (RA) لصاحبها السيد روني الاسمر، وهي من كلمات أحمد عصام والحان أحمد العقاد وتوزيع ماجد ضاهر وتولّى محمد المقهور الميكس والمسترينج.



واختار ريان التعاون مع المخرج أحمد النعناع لتصوير أغنيته "بيشتقلك جرحي" على طريقة الفيديو كليب، ومن المتوقع طرحها في الأيام المقبلة على المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الموسيقية.



ويظهر ريان في صورة، التقطت له من كواليس التصوير وهو يلاعب طفلة صغيرة والى جانبها أمّها وذلك في أجواء عائلية رومانسية.



تميزت أجواء الكواليس بالمرح والفرح بين صناع العمل، حيث عزف ريان أغنيته "أجمل غرام" على البيانو وهي الاغنية التي حققت له شهرة واسعة في بداياته.