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طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بكفر الشيخ

السبت 19/يونيو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لأكثر من 130 أسرة بواقع 174 مليون جنيه عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أنه قد أصدر القرار رقم 812 لسنة 2014 باعتبار طريق من رافد أبو الروس – مطوبس من أعمال المنفعة العامة بطول 16 كم وبعرض 21 م، يشمل الطريق على حارتى مرور وبكل إتجاه وجزيرة وسطى من الجانبين ويشمل كبارى علوية وسطحية وعدايات صرف ورى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى، وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل منتجاتها، مُشيرة إلى أنه بالرغم من قام جهاز تعمير الساحل الشمالي بإيداع ثمن الأراضي الزراعية وإيجارها عن العام الزراعي 20192020 بمديرية المساحة بكفر الشيخ، إلا أن مديرية المساحة تتعنت ولم تقم بصرف ثمن الأراضي وإيجارها للملاك، بحجة أن أثناء التنفيذ وجدوا زيادات فى الطريق، ولم يتم صرف ثمن الأراضي وإيجارها إلا بعد أن يتم عمل استدراك للقرار سالف الذكر والصادر من رئيس الوزراء للمساحات الزائدة.

وأكدت البرلمانية، أنه لم يحصل أصحاب الأراضي على الثمن على الرغم من ان هناك خطاب صادر من مديرية المساحة بكفر الشيخ مؤرخ 1422021 يفيد انه سوف يتم البدء فى الإجراءات الفنية وإجراءات نزع الملكية وحتى تاريخه لم ينفذ شيء!.

وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها:

• إصدار قرار رئيس الوزراء باستدراك المساحات الزائدة فى طريق مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه المرحلة الثانية.

• سرعة صرف ثمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب القرار سالف الذكر وإيجارها عن العام الزراعي 20192020.

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