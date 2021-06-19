القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد المجر في يورو 2020





تقام اليوم السبت مباراة فرنسا ضد المجر والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الثالثة عصرًأ بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي يخوض فيه الديك الفرنسي تلك المواجهة متصدرين للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على المنتخب الألماني بهدف نظيف في الوقت الذي يتذيل فيه المنتخب المجري الترتيب برصيد لا شيء من النقاط.





ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





TVP 1 HD





TVP Sport HD





ZDF HD





RTS Deux HD





TF1 HD Suisse