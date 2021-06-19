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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا ضد المجر في يورو 2020

السبت 19/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مباراة فرنسا ضد المجر والتي تجمع المنتخبان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الثالثة عصرًأ بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي يخوض فيه الديك الفرنسي تلك المواجهة متصدرين للمجموعة برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على المنتخب الألماني بهدف نظيف في الوقت الذي يتذيل فيه المنتخب المجري الترتيب برصيد لا شيء من النقاط.

ويُمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse

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فرنسا المجر (يورو 2020)

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