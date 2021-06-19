انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات آخر العام الدبلومات الفنية ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي ) بالإسكندرية.





وتابع الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم انتظام سير العملية الامتحانية، بزيارة لجنة العامرية الثانوية التجارية بنات بإدارة العامرية، ولجنة الحسين بن علي الابتدائية.





وشدَّد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من استخدام أجهزة الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب واستخدام المطهرات ومواد التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعقيم اللجان يوميًّـا، كما شدَّد على حظر استخدام التليفون المحمول أو حيازته داخل اللجان.





يُذكَر أن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 24665 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 90 ) لجنة امتحانية منها ( 39 ) لجنة للتعليم الصناعي و( 45) لجنة للتعليم التجاري والفندقي وست لجان للتعليم الزراعي.





وكان تعليم الإسكندرية قد جهَّز ( 32 ) استراحة بالإدارات التعليمية الثماني للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان منها 14 استراحة للسيدات و18 للرجال، وتم تجهيزها بما يليق بزملائنا المعلمين.





وتم توفير سبل الراحة بها من الأسِرّة ومستلزماتها والمراوح والثلاجات ومبردات المياه وأجهزة التليفزيون والريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.



