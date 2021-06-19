العراق يحسم الجدل المحتدم بشأن مخاطر الفطر الأسود والأخضر

حسمت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الجدل المحتدم بشأن مخاطر الفطر الأسود والأخضر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود ليس مرض معديا ولا ينتقل من شخص لشخص، بل يصيب مرضي المناعة ومرضي الشكر.

وأضافت أنه حتى الآن لا توجد علاقة مباشرة بين الإصابة بالفطر الأسود ومرضي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلي الفطر الأسود قد يصيب الرئة بشكل كبير في حالة الضعف الشديد للمناعة، بالإضافة إلي أنه يصيب "المخ والعين والأذن".