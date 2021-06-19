Advertisements

العراق يحسم الجدل المحتدم بشأن مخاطر الفطر الأسود والأخضر

السبت 19/يونيو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

حسمت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الجدل المحتدم بشأن مخاطر الفطر الأسود والأخضر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود ليس مرض معديا ولا ينتقل من شخص لشخص، بل يصيب مرضي المناعة ومرضي الشكر.

 

وأضافت أنه حتى الآن لا توجد علاقة مباشرة بين الإصابة بالفطر الأسود ومرضي فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت إلي الفطر الأسود قد يصيب الرئة بشكل كبير في حالة الضعف الشديد للمناعة، بالإضافة إلي أنه يصيب "المخ والعين والأذن".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة كورونا الفطر الأسود العراق

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الفطر الأسود في العين.. تعرف على أعراض الإصابة به

هل المتعافين من كورونا معرضين للإصابة بالفطر الأسود؟ عضو الجمعية المصرية للمناعة يُجيب (فيديو)

أخصائي أمراض جلدية يطمئن المصريين بشأن "الفطر الأسود"

عاجل من لجنة مكافحة كورونا بشأن مدى خطورة الفطر الأسود والأبيض (فيديو)

هل دخلنا في رعب جديد؟.. كل ما تريد معرفته عن "الفطر الأسود" (سؤال وجواب)

طبيب في الهند: ظهور حالات مصابة بالفطر الأسود في بريطانيا والبرازيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

12:30 م

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

03:31 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة