ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعه حتى الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021.





وأكدت الأرصاد الجوية، أنه يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:





- يوم السبت 19 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 ل 5 متر





- يوم الأحد 20 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد.





- يوم الاثنين 21 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.





- يوم الثلاثاء 22 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





- يوم الأربعاء 23 يونيو:

نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





- يوم الخميس 24 يونيو: