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وكيل "تعليم الفيوم" يتابع إجراءات غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 19/يونيو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، غرفة عمليات امتحانات اليوم الأول للدبلومات الفنية، بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات.

حيث تابع وكيل الوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة وخطوط السيرحتى وصولها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء محافظة الفيوم، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأوضح وكيل الوزارة على حرص المديرية على تطبيق كافة التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ توجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأوضح أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها عن ١٤ ممتحنًا، مؤكدا أنه تم تجهيز 28 استراحة للمراقبين والملاحظين مع توفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة اللجان والاستراحات أولا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة.

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