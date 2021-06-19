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113 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في 609 لجان

السبت 19/يونيو/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت اليوم السبت 19 يونيو 2021م امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (1441-1442هـ)- (20202021م)، حيث أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحانات مادة الفقه، ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

وتفقد محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة العاشر من رمضان بمعهد فؤاد خميس بمحافظة الشرقية، للاطمئنان على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات، وأهمية الحضور المبكر للجان من قبل الأعضاء للقيام بالأعمال الإدارية في أوقاتها والحفاظ على وقت الطلاب.

وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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