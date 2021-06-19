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وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)

السبت 19/يونيو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد اليوم، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من المدارس بمحافظة الفيوم لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل.

وكما تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الفيوم الفنية التجارية للبنات بغرب الفيوم، ولجنة مدرسة باغوص الابتدائية، ونبه بضرورة انضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها عن ١٤ ممتحنًا، مؤكدا أنه تم تجهيز 28 استراحة للمراقبين والملاحظين مع توفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة اللجان والاستراحات أولا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة.
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)

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محافظة الفيوم امتحانات الدبلومات الفنية الفجر الدبلومات الفنيه

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