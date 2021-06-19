وكيل "تعليم الفيوم" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة (صور)

تفقد اليوم، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من المدارس بمحافظة الفيوم لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل.





وكما تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الفيوم الفنية التجارية للبنات بغرب الفيوم، ولجنة مدرسة باغوص الابتدائية، ونبه بضرورة انضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.





وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.



