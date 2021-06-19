حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها الكرام بكافة المعلومات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها يوم 10 يوليو المقبل، ننشر لكم في السطور التالية، معلومات مهمة حول شكل أسئلة الثانوية العامة 2021 وخطوات الإجابة في "البابل شيت" :





* تعقد امتحانات الثانوية وفق نظام التقييم الجديد.

* تعتمد الأسئلة فى التقييم الجديد على قياس الفهم ونواتج التعلم.

* يتم إتاحة كراسة أسئلة مطبوعة تتضمن بدائل الإجابات عن كل جزئية.

* يسلم الطالب ورقة بابل شيت للحل بجانب كراسة الأسئلة.

* يجيب الطالب في البابل شيت وليس فى كراسة الأسئلة.

* للطالب حرية رصد الإجابات على التابلت.

* تعقد امتحانات طلاب المنازل والإعادة ورقيا فقط.

* جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

* تحتوى كراسة الأسئلة على مساحات فارغة بيضاء لكتاب الخطوات فى المواد العلمية.

* يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى.

* يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

* يجب ملء البيانات بشكل صحيح.

* التفكير فى الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة.

* تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

* فى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة × على الاختيار الأول والتظليل على الاختيار الجديد.

* على الطالب التأكد من تطابق رقم السؤال فى ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة.

* استخدام قلم جاف أزرق للإجابة.

* لا يستخدم الطالب مزيل الكتابة إذا أراد تغيير الإجابة.

* لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب.