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محافظة كفر الشيخ: امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية بلا شكاوى

السبت 19/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية، أنهم لم يتلقوا أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، عقب أداء الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية لامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، بإضافة لأداء طلاب الثانوية الأزهرية لامتحان الفقه، في ظل تعليمات مشددة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة اللجان أولا بأول والعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية في 139لجنة لأداء 32 ألف و600 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية الامتحانات، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في 36 لجنة بالمعاهد الأزهرية لأداء 9 آلاف و306 طالب وطالبة امتحان مادة الفقه في أول امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف و780 طالب وعلمي 3 آلاف و500، وشعبة إسلامية، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات أي شكاوى من الطلاب، بل أن الامتحان لاقت ارتياحا من الطلاب والطالبات، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وذكر الدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية والغرف الفرعية، لم تتلق شكاوى من الطلاب ولا من اللجان، مؤكدًا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان منذ دخول الطلاب من ارتداء الكمامات والكاشف الحراري، والتباعد، ووجود غرفة للعزل بكل لجنة.

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كفر الشيخ امتحانات الدبلومات الفنية الثانوية الأزهرية

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