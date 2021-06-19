Advertisements

حضري تشيز كيك النسكافيه بطريقة سهلة

السبت 19/يونيو/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- للتزيين :
كريم كراميل : 2 ظرف
قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة (نسكافيه)
الماء : كوب
- بسكويت : 400 غراماً (شاي، بنكهة الشوكولاتة)
- الزبدة : 200 غم (مذوبة)
- حليب بودرة : 5 ملاعق كبيرة
- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة (نسكافيه)
- سكر : ربع كوب
- الماء : نصف كوب
- جبن كريمي : 6 حبات (كيري)
- لبن زبادي : كوب
طريقة التحضير
في وعاء، اخلطي البسكويت والزبدة حتى تحصلي على مزيج متجانس. رصّي المزيج في صينية فرن متحركة القاعدة وأدخليها إلى الثلاجة لـ30 دقيقة.
في وعاء ثانٍ، ضعي الحليب البودرة، السكر، الماء، جبن الكيري، لبن الزبادي والقهوة سريعة الذوبان، واخلطي المزيج حتى يتجانس.
افردي المزيج فوق طبقة البسكويت، وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ6-7 ساعات حتى يجمد التشيز كيك.
في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء، الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان، وحرّكي المزيج حتى يكثف، ثمّ أطفئي النار، وارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد.
عندما يبرد مزيج الكراميل، اسكبيه فوق طبقة الكريمة، وأدخلي الصينية مجدداً إلى الثلاجة حوالي ساعتين.
أخرجي الصينية من الثلاجة وفكّكي الجوانب، وقدّمي الحلى بارداً.

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يومين

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 21 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

منذ ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:19 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

12:33 ص

سواريز يُبدي غضبه بعد الخسارة من الأرجنتين

12:30 م

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

03:31 ص

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة